"ستوديو ذات" يشارك في فعاليات Traverse '18 للطلاب

انطلاقا من الدور الذي يقوم به "ستوديو ذات" لدعم وتنمية المواهب الفنية للهواة والمحترفين، يشارك الاستديو على مدار يومين في فعاليات Traverse '18 التي سوف يتم عقدها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - المبنى اليوناني بمشاركة أكثر من 2000 طالب من المدارس والجامعات.

وأعلن شادي خلف، مؤسس ستوديو ذات أنه تشجيعاً منه للمواهب سيقدم ستوديو ذات تخفيض بنسبة 10% للطلبة المشاركين في فعاليات Traverse '18 وذلك على الورش التي سيتم عقدها مستقبلاً في مجالات التمثيل والإخراج المسرحي وكتابة السيناريو وصناعة الأفلام للمبتدئين.

ذات، هو ستوديو يهدف إلى توفير ورش عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمساعدتهم في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين مصريين وأجانب من خلال بيئة مناسبة كما تقدم ورش متنوعة مثل: ورشة التمثيل التي تتضمن تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، ورشة صناعة الأفلام للمبتدئين، ورشة الإخراج المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، ورشة كتابة السيناريو، كما تقدم أيضاً ورش تمثيل للأطفال من سن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص لديه.