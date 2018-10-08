النفط يتراجع عن 83 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار النفط عن 83 دولارا للبرميل الاثنين تحت وطأة توقعات بأن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيراني بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات مما سيخفف الضغط عن الإمدادات.





وطلبت شركتان في الهند، المشتري الكبير للنفط الإيراني، شراء إمدادات من طهران في نوفمبر حسبما قال وزير النفط الهندي اليوم، كان مسؤول حكومي أمريكي قال الجمعة إن إدارة ترامب تدرس استثناءات من العقوبات.





وكان خام القياس العالمي برنت منخفضا 1.38 دولار إلى 82.78 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 86.74 دولار الأسبوع الماضي.





ونزل الخام الأمريكي 1.14 دولار إلى 73.20 دولار.





هذا وتستهدف العقوبات الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني من الرابع من نوفمبر وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لوقف وارداتها من طهران بشكل كامل.





وقال المحللون لدى جيه.بي.سي إنرجي عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران "هذا من أكبر عوامل دعم الخام، ورغم ما قلناه للتو، فلعلنا دخلنا بالفعل في مرحلة أكبر دعم من هذا التغيير ليبدأ التأثير بالانحسار قريبا."





وينخفض النفط أيضا مع تركيز المستثمرين على زيادة إنتاج منتجين آخرين مثل السعودية، أكبر مصدر في العالم، لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية التي نزلت أكثر في أكتوبر وفقا لبيانات تصدير.





كانت السعودية قالت الأسبوع الماضي إنها تنوي زيادة الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني عن مستوى أكتوبر البالغ 10.7 مليون برميل يوميا مما يشير إلى أن الرياض ستعزز معروضها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.