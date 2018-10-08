ننشر توصيات اجتماع 'الأعلى للإعلام' بوزير التعليم والإعلاميين والكُتاب (صور)









انتهى الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وشخصيات إعلامية وصحفية وكُتاب، لبحث مستجدات منظومة التعليم في مصر.





وبعد حوار استمر نحو 3 ساعات، خرج الاجتماع بعدة توصيات، جاءت كالتالي:





إن موازنة التعليم ليست كافية لتغطية لوازم التطوير الجديد، ويحتاج الأمر إلى زيادة هذه الميزانية رغم ظروف البلاد والتي لا تخفى على أحد، وأكد الإعلاميون أنهم يرون أن عقبة التمويل لا يجب أن توقفنا عن الاستمرار في هذه النقلة النوعية الكبرى، لأن النظام الرقمي هو البناء الحقيقي للمستقبل.





وأهاب الإعلاميون والكُتاب بالمسؤولين بوزارة التعليم، أن ينظروا إلى أولياء الأمور باعتبارهم شركاء لتحقيق أهداف هذه الخطوة الكبيرة في نظامنا التعليمي.





وأكدوا إن النظام التعليمي يجب أن يراعي حالة التوحد والانصهار في النظام الجديد؛ بحيث يقضي على التعددية الملحوظة في نوعيات التعليم حاليًا، وهو ما إنعكس على وحدة الفكر لدى أبناء الوطن الواحد فضلاً عن غياب العدالة الإجتماعية فيه.





وتابع الإعلاميون: لتحقيق العلاقة السليمة بين القطاع الخاص والحكومة للإسهام الجاد في تمويل المباني المدرسية وتقديم الأراضي الصالحة للبناء، نطالب بالإسراع في تعديل البنود الخاصة بذلك من قانون الاستثمار الحالي للمشاركة في هذه المهمة الجليلة، نظرًا أن الدولة لا يمكن أن تنهض وحدها بمطالب التطوير القادم.





وأهاب الإعلاميون بالوزير ومساعديه، التواصل الدائم بينهم من خلال مركز إعلامي للوزارة، يتحدث إلى مندوبي الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية، حتى تتوافر لديهم المعلومات الصحيحة،وحتى يصبح الإعلام شريكًا وداعمًا في المشروع القومي للتعليم، مع توافر الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بلا حساسية وبوضوح وصراحة كاملين.





وشدد الإعلاميون على ضرورة تقدير الوزارة لمسؤولية رؤساء التحرير، تحديدًا والرجوع إليهم في حالة الرغبة لتغيير المندوب الموجود في الوزارة، تأكيدًا للتعاون وحرصًا على المصلحة المشتركة.





كما طالل الإعلاميون نسيان كل ما مضى من سوء فهم لفلسفة مشروع التعليم وأبعاده، التي صاغتها الإشاعات وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المشتركة والفهم المتبادل، مؤكدين أهمية مثل هذا اللقاء في إجلاء الحقيقة وشرح التفاصيل لأنهم يلاحظون أن جزءًا كبيرًا من المشكلة حاليًا، هو عدم وضوح الصورة لدى المواطنيين خصوصًا وأن الإنسان عدو ما يجهله.





وعبر الإعلاميون عن ارتياحهم من البرنامج التعليمي الجديد، نظرًا أنه منهج مصري خالص، استعانت فيه بتجارب دولية، ولكنها أعطته هوية مصرية كاملة.





وتابع الإعلاميون: "نتطلع إلى استقرار في مستقبل العملية التعليمية، بحيث لا يتغير بتغيير الوزراء أو المسؤولين، حرصًا على مصالح الأجيال القادمة واستقرار العملية التعليمية على المدى الطويل، حيث لا يغيب عن وعينا أن مكانة مصر إقليميًا ودوليًا اعتمد إلى حد كبير على ازدهار النظام التعليمي وتميزه واستقراره ومواكبته لروح العصر، فضلًا عن التقدم الكاسح في العلوم الحديثة والمعارف الجديدة في عالم يموج بالتغيير والتطور كل يوم".