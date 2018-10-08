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أول تعليق لـ محمد موسى بعد قرار إيقاف "خط أحمر" لمدة أسبوع

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:49 م
أول تعليق لـ محمد موسى بعد قرار إيقاف خط أحمر لمدة أسبوع
محمد موسى
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علق  الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "ltc" على قرار إيقاف بث برنامجه الذي أصدره المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم الإثنين، بأنه سيتقدم بإلتماس إعادة نظر في القرار، وسيتقبل نتيجة فحص الإلتماس أيا كانت وسيحترمها وسينفذها برضا كامل.


وأكد موسى، أنه إلتزم في إدارة الحلقة بكافة الضوابط الإعلامية المهنية التي إلزمنا بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك.


وقال موسى، إنه حذر الشيخين بإنهاء الحلقة قبل أن يحتد النقاش بينهما، ثم خرج بفاصل ثم عاد وأعتذر للمشاهدين ثم بعدها بدأ الشيخين المشادة فقام بإنهاء الحلقة في عدة ثوان، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التنبأ بتصرفات الضيوف ومع ذلك لم يترك لهما المجال وقام بإنهاء الحلقة .

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