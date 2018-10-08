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إصابة 29 فلسطينيًا بنيران الاحتلال شمال غزة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:52 م
إصابة 29 فلسطينيًا بنيران الاحتلال شمال غزة
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
أصيب 29 فلسطينيا اليوم الإثنين، في المسيرة البحرية التي انطلقت من ميناء غزة باتجاه شاطئ "زكيم" شمال القطاع في إطار الاحتجاجات المستمرة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

كما أفادت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة باتجاه عشرات قوارب المسير التي وصلت إلى السلك البحري الفاصل مع المناطق المحتلة شمال قطاع غزة، وأطلقت عشرات قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين المساندين للحراك البحري.

وشارك 32 قاربا في الحراك البحري، الذي نظم اليوم تحت اسم: "جايينك يا فلسطين"، وشهد المسير مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف مناطق قطاع غزة.

كما وصلت عدد من القوارب إلى السياج البحري الحدودي وتمكن عدد من الشبان من تعليق العلم الفلسطيني على السياج البحري.

وواصل الشباب إشعال عشرات الاطارات المطاطية على طول السياج الحدودي الفاصل ووصل الشباب إلى عدة نقاط من السلك الحدودي وتمكنوا من سحب السياج الفاصل قرب موقع "زكيم" واجهتهم قوات الاحتلال بوابل من الرصاص الحي.

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