إصابة 29 فلسطينيًا بنيران الاحتلال شمال غزة



كما وصلت عدد من القوارب إلى السياج البحري الحدودي وتمكن عدد من الشبان من تعليق العلم الفلسطيني على السياج البحري.





وواصل الشباب إشعال عشرات الاطارات المطاطية على طول السياج الحدودي الفاصل ووصل الشباب إلى عدة نقاط من السلك الحدودي وتمكنوا من سحب السياج الفاصل قرب موقع "زكيم" واجهتهم قوات الاحتلال بوابل من الرصاص الحي.



وشارك 32 قاربا في الحراك البحري، الذي نظم اليوم تحت اسم: "جايينك يا فلسطين"، وشهد المسير مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف مناطق قطاع غزة.