انقسام داخل إدارة مانشستر يونايتد بسبب مورينيو
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:50 مأحمد عصام
شهد الاجتماع الأخير بين مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد، إنقسامات كبيرة بسبب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من منصبه كمدرب للفريق.
وأشارت تقارير انجليزيه حسب صحيفة اندبندنت، إن ثمة انقسام داخل مسؤولي مانشستر يونايتد حول إقالة جوزيه مورينيو، وان البعض يرى أنه الوقت المناسب لإقالته، ولكن البعض الآخر و منهم وادوورد يرفض تلك الفكرة نهائياً.
وفاز نادي مانشستر يونايتد، علي نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-2 في الأولدترافورد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.