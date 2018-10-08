ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انقسام داخل إدارة مانشستر يونايتد بسبب مورينيو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:50 م
انقسام داخل إدارة مانشستر يونايتد بسبب مورينيو
طباعة
أحمد عصام
 

شهد الاجتماع الأخير بين مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد، إنقسامات كبيرة بسبب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من منصبه كمدرب للفريق.


وأشارت تقارير انجليزيه حسب صحيفة ‏اندبندنت، إن ثمة انقسام داخل مسؤولي مانشستر يونايتد حول إقالة جوزيه مورينيو، وان البعض يرى أنه الوقت المناسب لإقالته، ولكن البعض الآخر و منهم وادوورد يرفض تلك الفكرة نهائياً.


وفاز نادي مانشستر يونايتد، علي نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-2 في الأولدترافورد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

المزيد عن: مورينيو لمباراة كورة رياضة اقاله
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 7:20:14 PM