التأويلات المعمارية الدينية لمعبد بيت الوالي ببيت المعمار

يقيم بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء 9 أكتوبر ندوة بعنوان "التأويلات المعمارية الدينية لمعبد بيت الوالي".

يتحدث في الندوة الباحث أحمد فهيم، ويتناول خلالها مختلف العناصر المعمارية لمعبد بيت الوالي ومدي ارتباطها بالجانبين الجغرافي والمكاني، ويناقش أهم مناظر المعبد ومدي أهميتها في تحديد الوظائف الطبيعية، كاشفا عن دلالة ووظيفة كل جزء من عمارة المعبد من خلال المشاهد الفنية وبعض العبارات اللغوية التي تدل علي المغزي الحقيقي لمختلف أجزاء المعبد، ونوعية المشاهد في كل قاعة ووظائف مختلف القاعات مثل قدس الأقداس وقاعة الصرح وصالة الأعمدة.

يعتبر معبد بيت الوالي أقدم معابد رمسيس الثاني في النوبة السفلي وكان مكرسا للإله آمون والإله خنوم وعنقت ، والمعبد تم نقله عام 1960 خلال بناء السد العالي بواسطة أثريين بولنديين وبتمويل من المعهد السويسري ومعهد شيكاغو .