السومة وخربين على رأس قائمة المنتخب السوري لمواجهة البحرين والصين

تزينت قائمة المنتخب السوري الأول لكرة القدم بانضمام نجمي أندية الأهلي والهلال السعوديين، عمر السومة وعمر خربين، للقائمة التي حددها الألماني بيرند شتانجه مدرب المنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين دوليتين مع البحرين والصين، يومي 11 و16 أكتوبر الجاري على التوالي ضمن الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الاسيوية المقررة في الإمارات مطلع العام القادم.





وقد اختار شتانجه 23 لاعبا ببنهم 7 لاعبين محليين وهم أحمد مدنية وشاهر الشاكر وعبد الملك عنيزان وأحمد الأشقر (الجيش) وإبراهيم عالمة وخالد مبيض (الوحدة الدمشقي) ونديم صباغ (تشرين الساحلي).



