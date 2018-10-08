السومة وخربين على رأس قائمة المنتخب السوري لمواجهة البحرين والصين
تزينت قائمة المنتخب السوري الأول لكرة القدم بانضمام نجمي أندية الأهلي والهلال السعوديين، عمر السومة وعمر خربين، للقائمة التي حددها الألماني بيرند شتانجه مدرب المنتخب السوري لخوض مباراتين وديتين دوليتين مع البحرين والصين، يومي 11 و16 أكتوبر الجاري على التوالي ضمن الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الاسيوية المقررة في الإمارات مطلع العام القادم.
وقد اختار شتانجه 23 لاعبا ببنهم 7 لاعبين محليين وهم أحمد مدنية وشاهر الشاكر وعبد الملك عنيزان وأحمد الأشقر (الجيش) وإبراهيم عالمة وخالد مبيض (الوحدة الدمشقي) ونديم صباغ (تشرين الساحلي).
وضمت باقي القائمة 16 لاعبا محترفا هم: عمر السومة (الأهلي السعودي) وعمر خريبين (الهلال السعودي) ويوسف قلفا (الحزم السعودي) وتامر حاج محمد (أحد السعودي) ومحمد عثمان (هيراكليس الهولندي) ومؤيد عجان ومارديك ماردكيان (الجزيرة الاردني) وهادي المصري (الوحدات الاردني) وزاهر ميداني (القوة الجوية العراقي) وحسين جويد (الزوراء العراقي) وجهاد الباعور (الرفاع البحريني) وعمرو جنيات (الشباب العماني) وأسامة أومري (قطر القطري) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وفهد اليوسف (السيلية القطري) وحميد ميدو (الكويت الكويتي).
ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السوري سيلعب في كأس أمم اسيا 2019 ضمن المجموعة الثانية الى جانب أستراليا والأردن وفلسطين.