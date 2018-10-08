خالد الجندي يوضح أنواع القدر (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القدر ثلاثة أنوع، الأول نعرف سببه والثانى لا نعرف سببه مدى الحياة، والثالث قدر لا نعرف عنه شيئا نهائيا سواء وقع أو سببه.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "لما سيدنا الخضر خرق السفينة، ده قدر معروف، ولما قتل الغلام ده قدر غير معروف سببه، يعنى أبوه وأمه لا يعرفون ابنهم اتقتل ليه، ولما عرفنا السبب قولنا يا لرحمة الله، والقدر الثالث، ممكن عصابة تكون جاية تقتلك وتخطفك وأنت قاعد فى البيت، وقبل ما يدخلوا عليك الشرطة قبضت عليهم، وأنت متعرفش حاجة نهائى، وهنا نقول أى إنسان حاسس بالظلم والقهر تجاه أمر معين، عليه ألا يحزن لأن كل شيئ عند الله بقدر وحكمة.