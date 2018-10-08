ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد الجندي يوضح أنواع القدر (فيديو)

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:43 م
خالد الجندي يوضح أنواع القدر (فيديو)
خالد الجندي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القدر ثلاثة أنوع، الأول نعرف سببه والثانى لا نعرف سببه مدى الحياة، والثالث قدر لا نعرف عنه شيئا نهائيا سواء وقع أو سببه.

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "لما سيدنا الخضر خرق السفينة، ده قدر معروف، ولما قتل الغلام ده قدر غير معروف سببه، يعنى أبوه وأمه لا يعرفون ابنهم اتقتل ليه، ولما عرفنا السبب قولنا يا لرحمة الله، والقدر الثالث، ممكن عصابة تكون جاية تقتلك وتخطفك وأنت قاعد فى البيت، وقبل ما يدخلوا عليك الشرطة قبضت عليهم، وأنت متعرفش حاجة نهائى، وهنا نقول أى إنسان حاسس بالظلم والقهر تجاه أمر معين، عليه ألا يحزن لأن كل شيئ عند الله بقدر وحكمة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 7:20:14 PM