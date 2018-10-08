هيثم طوالة: تركيا طلبت تغيير منهج الهجوم على مصر

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن قيام "هاكان فيدان" رئيس أجهزة الاستخبارات التركية بتكليف "نوح يلماز" مستشار الجهاز للشئون الإعلامية باستدعاء أبرز الهاربين من مصر الذين يقدمون البرامج على قناتي الشرق ومكملين الإخوانية بتركيا للحصول على دورة تدريبية في "الحرب النفسية" تستمر لمدة 60 ساعة مقسمة على 10 ايام.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن هذه الدورة جاءت بعد أن وصلت تقارير للاستخبارات التركية بفشل مقدمي البرامج في المهمة التي كلفوا بها وتتمثل في إثارة الفتنة ونشر أخبار وتقارير كاذبة ومفبركة عن الأوضاع المستقرة في البلاد وعدم نجاحهم في تهييج الرأي العام ضد الدولة المصرية وأن الشعب المصري كشف وفضح مخططاتهم الخسيسة الدنيئة.





وأضاف "طوالة" أن المذيعين الذين سيحصلون على الدورة في اسطنبول هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وجمال الجمل ودعاء حسن خادمة وكاتمة أسرار الهارب أيمن نور.





وأوضح طوالة إن تركيا طلبت تغيير منهج الهجوم على مصر واللعب على الحرب النفسية لرجل الشارع البسيط في الفترة المقبلة، حيث قام المستشار الإعلامي للجهاز بتسليم أيمن نور 10 ورقات تتضمن محاور متنوعة لمنحها للمذيعين قبل بدء الدورة.





وأشار رئيس الجبهة إلى إن هذه المحاور أهمها زيادة الشائعات وخلق قضايا مفبركة كعادة الجماعة الإرهابية والتي تمس المتطلبات اليومية للمواطنين، وإجراء حوارات مع الناس في مختلف المحافظات وخاصة في القرى بأسماء قنوات وصحف مصرية والتواصل مع أعضاء جماعة الدم والخراب لمحاولة إثارة الرعب في قلوب البسطاء والتركيز على الشباب من طلاب الجامعات ومنحهم الأموال والهدايا وزيادة التواصل على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام".



