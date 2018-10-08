شريف إكرامي يؤدي فقرة تدريب إضافية في مران الأهلي

خاض شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا بشكل منفرد، تحت قيادة مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك على هامش مران الفريق مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.





وانفرد مصطفى كمال بحارس الأهلي، ومنحه جرعات تدريبية مختلفة، شهدت فقرات خاصة برد الفعل والتصدي للتصويبات من مختلف الزوايا.



