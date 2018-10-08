رد فعل زبونة تعثر على ديدان داخل "كاتشب" بماكدونالدز

انتشر مقطع فيديو عبر تويتر لديدان متواجدة داخل آلة الكاتشب في مطعم ماكدونالدز في كامبريدج.





وقد زعمت "بيلا ريتشي"، الزبونة التي كانت تتناول الطعام وتفاجأت بالديدان بداخل الكاتشب، بأن الموظفين لم يقدموا لها الاهتمام بعدما واجهتهم بهذه الكارثة، وقررت إبلاغ مديرهم بالامر عن طريق كتابة رسالة إلكترونية إلى للتبليغ عن الحادث.





وبناء على الحادث، قدم المتحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة اعتذارا رسميا وقال إنه حاول التواصل مع العميلة مباشرة، مؤكدا أن منطقة التوابل والصلصة يتم تنظيفها يوميا، وسيباشرون التحقيق في الحادث.



