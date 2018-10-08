ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رد فعل زبونة تعثر على ديدان داخل "كاتشب" بماكدونالدز

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:35 م
رد فعل زبونة تعثر على ديدان داخل كاتشب بماكدونالدز
طباعة
 
انتشر مقطع فيديو عبر تويتر لديدان متواجدة داخل آلة الكاتشب في مطعم ماكدونالدز في كامبريدج.

وقد زعمت  "بيلا ريتشي"، الزبونة التي كانت تتناول الطعام وتفاجأت بالديدان بداخل الكاتشب، بأن الموظفين لم يقدموا لها الاهتمام بعدما واجهتهم بهذه الكارثة، وقررت إبلاغ مديرهم بالامر عن طريق كتابة رسالة إلكترونية إلى للتبليغ عن الحادث.

وبناء على الحادث، قدم المتحدث باسم سلسلة المطاعم الشهيرة اعتذارا رسميا وقال إنه حاول التواصل مع العميلة مباشرة، مؤكدا أن منطقة التوابل والصلصة يتم تنظيفها يوميا، وسيباشرون التحقيق في الحادث.

على الجانب الآخر، أثارت اللقطات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشكك الكثيرون في معايير النظافة في مطاعم الوجبات السريعة.
المزيد عن: منوعات مطعم مطاعم ماك رد فعل ديدان حشرات الكاتشب الزبائن الالكتروني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 7:20:14 PM