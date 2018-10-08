خبير مكافحة إرهاب: القبض على عشماوي سيكشف الجهات الممولة لعملياته

أعرب العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي عن سعادته بسقوط الإرهابي هشام عشماوي، الضابط السابق في القوات المسلحة في يد الجيش الليبي، مؤكدا أنه سيتم القصاص منه لاستهدف زملائه في الجيش.





وقال "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن "عشماوي" كان أحد ضباط الصاعقة المصرية وليس لديه قدرات خارقة كما أشيع عنه، لافتًا إلى أنه عقب فترة من التحاقه بقوات الصاعقة اعتنق الأفكار المتشددة، ثم بعد ذلك حول إلى فرع أخر من القوات المسلحة، وبعد اثبات اعتناقه الأفكار المتشددة تم إنهاء خدمته في عام 2012.





وأضاف أن "عشماوي" انضم لبيت المقدس بعد فصله من القوات المسلحة ثم توجه إلى سوريا عن طريق تركيا، لافتًا إلى أن أحد الجهات الأجنبية ساعدت "عشماوي" على الهروب من مصر بعد انضمامه إلى القاعدة.





وتابع "الإرهابي كان على علاقة مع أجهزة مخابرات أجنبية يتلقى منها التمويل والتعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية بالمنطقة"، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن الجهات التي مولت هشام عشماوي لتنفيذ عملياته بعد انتهاء التحقيقات خلال الأيام القادمة.