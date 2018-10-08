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أحمد كريمة: لاتوجد غزوات في التاريخ الإسلامي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:28 م
أحمد كريمة: لاتوجد غزوات في التاريخ الإسلامي
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رقية جمال
 
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه لايوجد في التاريخ الإسلامي غزوات، موضحًا أن غزوة هو إصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون.

وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الغزوة تعنى التمدد الحيوي أي احتلال أرض الغير، مثلما تفعل إسرائيل، واحتلال بريطانيا لمصر والسودان، وفرنسا عندما احتلت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، وإحتلال أمريكا للعراق للسيطرة على منابع البترول.

وتابع، أن المعارك الإسلامية ليست غزوات، فمعركة بدر وأُحد والخندق كانت في حدود المدينة، وهناك جزئية واحدة ذهب فيها الرسول –صلى الله عليه وسلم- لمكة للإنفاذ بالوعد للذين تحالفوا معه بعد صلح الحديبة؛ لان الرسول عندما علم أن أحد الصحابة يتوعد ويقول "هذا يوم الملحمة..هذا يوم تذل فيه قريش"، فأرسل سيدنا علي –رضى الله عنه- وقال له انزع عنه الرايا وادفعها إلى ابنه، ونادي في الناس: "اليوم يوم المرحمة..هذا يوم تعز فيه قريش"، وقال: "إن مكة حرمها الله ليوم القيامة، وإن الله أحلها لي بضع ساعات ثم تعود كما كانت، أي دون حروب أو أسلحة ولذا بعد تطهيره للكعبة من الأصنام غادر مكه هو والجيش المسلم".
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