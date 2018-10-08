أحمد كريمة: لاتوجد غزوات في التاريخ الإسلامي

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه لايوجد في التاريخ الإسلامي غزوات، موضحًا أن غزوة هو إصطلاح خاطئ وقع فيه المؤرخون المسلمون.





وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الغزوة تعنى التمدد الحيوي أي احتلال أرض الغير، مثلما تفعل إسرائيل، واحتلال بريطانيا لمصر والسودان، وفرنسا عندما احتلت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس، وإحتلال أمريكا للعراق للسيطرة على منابع البترول.



