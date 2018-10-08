كواليس غناء أسامة جبور بمهرجان الإسكندرية السينمائي (صور)

ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وتزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، شارك نجم الأغنية الأردنية أسامة جبور، مساء أمس الأحد، الاحتفالية المقامة بقاعة نادية لطفي وحرص علي اختيار أغانيه لتتناسب مع الأحدث الأضخم والأكبر.

مشيرا الي أن تلبيته الدعوة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي كانت شرف كبير والشرف الأكبر ان أكون بين أشقائي وزملائي من نجوم مصر والعالم العربي في هذا التوقيت الذي تحتفي به جمهورية مصر العربية بمرور ٤٥ عام علي انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرص "جبور" علي المشاركة بالعديد من الفعاليات بالمهرجان والغناء لانتصارات أكتوبر "نصر أكتوبر بلدي بالمجد معمرها".

يذكر أن آخر أغانيه التي قدمها باللهجة المصرية العام الماضي كانت "بتمر الأيام" ولازال يحقق الكليب الخاص بها نسب مشاهده عاليه.