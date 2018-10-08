النجم طارق العلي بطل فيلم "دار اللؤلؤة" الجديد

أعلنت شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني عن الاتفاق وتوقيع العقد مع النجم الكبير الفنان طارق العلي لبطولة فيلمها الجديد ، والذي سيكون من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيس ومؤسس شركة دار اللؤلؤة والفرقة السينمائية الأولي ، وفكرة و إخراج المخرج رمضان خسروه المدير التنفيذي للفرقة السينمائية الأولي ، وسيناريو وحوار كل من محمد عواد الشمري وعلي الفرحان ، و إشراف عام احمد الأميري حيث سيتم بدأ التصوير في شهر نوفمبرالمقبل .

كما كشفت شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني عن فريق العمل المكون من خريجين الدفعة الثانية من الفرقة السينمائية الأولي بعد أعدادهم لمدة عام كامل و تدريبهم تحت إشراف المخرج رمضان خسروة وبتوجيهات من الشيخة انتصارسالم العلي الصباح ، وذلك عقب تدريب وإعداد الفريق علي يد نخبة من السينمائيين منهم المخرج الكبير سمير سيف، والملحن المبدع خالد حماد ، والفنان المتميز عمرو واكد ...واخرون غيرهم من المبدعين .

وسيكون هذا العمل الرابع لدار اللؤلؤة بعد نجاح كل من فيلم سرب الحمام ، فيلم العتر ، و فيلم حبيب الارض وجميع تلك الافلام تكللت بالنجاح من خلال جوائز لمهرجانات سينمائية دولية كما لاقيت استحسان من الجمهوري الكويتي والعربي الذواق.

كما أن للفنان والنجم الكبير طارق العلي عدة تجارب سينمائية كانت ناجحة وبامتياز في الكويت وخارج الكويت مما أدى إلى تعاون الاثنين لتطوير العملية الفنية الناجحة وتكاتف الجهود لصنع سينما كويتية متميزة.

وأختتمت شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني بأنه سيتم تصوير الفيلم داخل دولة الكويت وأن الفيلم سيعرض في مطلع عام ٢٠١٩.

وفي المقابل أعلنت الصفحة الرسمية للفرقة السينمائية الأولي عبر حسابها على موقع الإنستغرام ، عن التعاقد مشيرة إلى أن التعاقد بين النجم طارق العلي وشركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني تكلل بالنجاح، وتم توقيع العقد بينهما مطالبين الجمهور بأنتظار الفيلم الجديد المميز والذي سيواكب هدف ورؤية الشركة التي وعدت بأن تكون الكويت عاصمة لصناعة السينما في الخليج العربي عن قريب .

كما صرح مخرج الفيلم رمضان خسروه عن سعادته للتعاون مع الفنان الكبير طارق العلي حيث قال ان وقوف نجم بقيمة الفنان طارق العلي امام عدسة كاميرتي يعطيني الشغف والحافز لصنع ماهو مختلف وجديد.