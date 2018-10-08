مرسيدس تقدم سيارتها "GLE" موديل 2019 بمحرك 367 حصان في معرض باريس

من داخل جناحها بمعرض باريس 2018 للسيارات، قدمت مرسيدس-بنز موديل 2019 الجديد كليا من GLE، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أول سيارة تنتجها الشركة من الجيل الخامس لهذه السيارة.





ومن النظرة الأولى للسيارة نجد فروق واضحة بين الموديل الحالي والجديد من GLE، وذكرت الشركة الألمانية أن تصميم هذا الموديل يحمل مزيج من الشكل الجميل والذكاء، وتعني الشركة أنها حاولت تقديم تصميم جذاب وجميل ملفت للأنظار مع تزويد السيارة بأحدث الوسائل التكنولوجية لجعلها سيارة مميزة في فئتها.





ومن حيث الشكل فيحمل الموديل الجديد مصابيح أمامية ذات شكل أفضل، وشبكة تهوية أمامية بتصميم مختلف، ومصد أمامي مع فتحات تهوية مختلفة، وذلك بالإضافة إلى تقديم السيارة بإطارات ذات أطواق (جنوط) جديدة بمقاسات متاحة من 18 إلى 22 بوصة.





وصممت الشركة هذا الموديل من GLE على قاعدة عجلات أطول بزيادة 8 سم عن طول القاعدة المستخدمة بالموديل الحالي، الأمر الذي سمح بزيادة في طول السيارة بشكل عام، واصبح هناك مسافة 6.9 سم إضافية أمام ركاب المقعد الخلفي للجلوس براحة أكبر داخل السيارة، كذلك ارتفعت سعة تخزين الصندوق الخلفي للسيارة إلى ما يعادل 825 لتر، وإلى 2055 لتر عند طي صف المقاعد الخلفي.





أما بالنسبة للمحركات فركزت مرسيدس بنز على المحرك الجديد الذي ستطلقه مع هذا الموديل، وهو مكون من 6 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 3000 سي سي وقوته 367 حصان و500 نيوتن متر من عزم الدوران، ويدعم هذا المحرك نظام كهربائي جانبي بقوة 48 فولت، وأكدت الشركة أن هذا المحرك سيتواجد بموديل GLE 450 4MATIC، وذكرت أن خاصية EQ Boost بالسيارة ستستخرج من هذا المحرك 22 حصان و250 نيوتن متر إضافية يمكن استخدامها لفترات زمنية قليلة في حالات الضرورة.



