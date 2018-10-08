مشاهدة مباراة الاسماعيلي وناصر الفكرية بث مباشر في كاس مصر

يلتقي فريقي الإسماعيلي وناصر الفكرية اليوم الأثنين 8-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

معلومات عن المباراة:

ويدخل فريق الدرويش المباراة وقد فاز في البطولة العربية على فريق الكويت في مباراة الإياب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ، ليحسم تأهله إلى دور ال16 في البطولة العربية.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة ثلاثة أخرى خلال مشواره في الدوري المصري.

ويشارك فى دور الـ32 من كأس مصر فرق الدورى الممتاز، البالغ عددها 18 فريقاً، بجانب 14 فريقاً تأهلت من دورى القسم الثانى.

وكان ناصر الفكرية قد تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المنيا بركلات الترجيح في دور الـ64.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الإسماعيلي وناصر الفكرية في السادسة مساء اليوم الأثنين 8-10-2018 وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة.