أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار نادر سعد، متحدثًا رسميًا باسم رئاسة مجلس الوزراء.









وعمل من قبل فى سفارات مصر فى مالاوى، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية فى الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مايو 2014.





,عقب تعيينه، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، عن تقديره وامتنانه لثقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما لمسه خلال لقائه بالدكتور مدبولى من حرص واقتناع صادقين لدى رئيس الوزراء بأهمية تمكين الكوادر الشابة، وضخ دماء وأفكار جديدة فى كافة أجهزة الدولة، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.



