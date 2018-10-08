3 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد في حالة عودة مورينيو





كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية تولي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد إذا تمت إقالة جولين لوبيتيجي من الملكي، خصوصًا أن "مو" يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، فقد صبره وقد يعلن عن رحيل لوبيتيجي وبالتالي قد يراهن على نجاح مورينيو مع الملكي على الرغم أنه يمر بفترة سيئة مع المان يونايتد.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يتابع الأمور داخل ريال مدريد ويضع في رأسه بعض الأسماء التي قد يتم الاستغناء عنهم حال عودته إلى السانتياجو برنابيو وهم؛ مارسيلو وكريم بنزيما وكيلور نافاس.





كما يسعى مورينيو للتعاقد مع لاعبين مميزين في حال تولي القيادة الفنية للريال من بينهم؛ ديفيد آلابا وهاري كين بالإضافة إلى صفقة قوية قد تكون مبابي أو نيمار.



