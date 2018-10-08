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تدريبات تأهيلية لسعد ونجيب على هامش مران الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:17 م
تدريبات تأهيلية لسعد ونجيب على هامش مران الأهلي
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علي نبوي
 
أدى الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تاهيلية على هامش مران الفريق الأحمر بالتتش.


وخاض سعد ونجيب تدريبات تاهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران، واستكملا التدريب قي صالة "الجيم".


ويعاني سعد سمير من الإصابة في الخلفية، بينما تعرض محمد نجيب لقطع قي غضروف الركبة.


ويستعد الأهلي للقاء الترسانة في دور ال32 بكأس مصر على ملعب السلام مساء الأربعاء.

المزيد عن: محمد نجيب سعد سمير تدريبات تأهيلية لسعد ونجيب الاهلي الأهلي
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