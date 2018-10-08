رئيس بايرن ميونيخ: سأدافع عن نيكو كوفاتش حتى الموت

أعرب رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أولي هونيس، عن دعمه الكامل للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي أصبح في موقف متأزم بعدما قاد فريقه يوم السبت الماضي للهزيمة الثانية له على التوالي في بطولة دوري الكرة الألماني "بوندسليجا".









وقال رئيس بايرن ميونخ في تصريحات نشرتها اليوم الإثنين مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية: "سأدافع عن نيكو كوفاتش حتى الموت".









وبعد أن حقق انطلاقة جيدة هذا الموسم، سقط حامل لقب البوندسليغا أمام هيرتا برلين على ملعب الأخير، قبل أن يتجرع هزيمة مذلة السبت الماضي بثلاثية نظيفة أمام بروسيا مونشينغلادبلاخ.









ويحتل بايرن ميونخ حالياً المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليغا، بعد مرور سبع جولات من المسابقة، حيث يبتعد عن المتصدر بروسيا دورتموند بأربع نقاط كاملة.









وأوضح هونيس أنه لم يقصد على الإطلاق الإضرار بكوفاتش عندما قال في وقت سابق أن "مسألة التناوب بين اللاعبين في المباريات هو أمر يخص المدير الفني وهو من يتعين عليه أن يجيب على الأسئلة المثارة حوله".









ويمتلك المدرب الكرواتي فرصة ثمينة لتعديل موقف فريقه وإرجاعه للمسار الصحيح عندما يلتقي النادي البافاري في 20 أكتوبر الجاري مع فولفسبورغ في الجولة الثامنة من البوندسليغا.



