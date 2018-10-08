عاجل.. "الأعلى للإعلام" يقرر منع بث برنامج "خط أحمر" ويُنذر 4 برامج أخرى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منح مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.





وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى، هي: "صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية"، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.

وجاء هذا القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون ولقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير، بالإضافة إلى ما عرض على القناة من انتهاكات تُمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي والأكواد والمعايير والضوابط الإعلامية، والترويج للشائعات التي تضر بالأمن القومي المصري، والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب والشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامي، وكذلك استضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية والتشكيك في الذمم المالية لبعض الدعاة ورجال الدين وإهانة مؤسسات الدولة، ومنها مجلس النواب وقياداته نقابة المحامين واتحاد الكرة.