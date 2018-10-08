ماجد المصري لـ"الفجر الفني": "أنا وتامر حسني نطقنا الشهادة والحمدلله عدت على خير"

قناص أسباني محترف يُكلف لتنفيذ أكثر من عملية إرهابية من قبل المافيا لقتل رموز مصرية علمية في مصر يدعى (ماركوس)، هي الشخصية التي قدمها الفنان ماجد المصري خلال فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، والذي نجح فيه أن يترك بصمة واضحة في ذهن الجمهور فور مشاهدة بالعمل الذي احتل المركز الأول بموسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

ماجد المصري، قال عن ردود الأفعال التي جاءته فور عرض الفيلم لـ"الفجر الفني" إنه سعيد لما وصل إليه فيلم "البدلة" من نجاح على مستوى الجمهور منذ عرضه وحتى الآن ونال إعجاب النقاد أيضا، وأن كل من يشاهده بالعمل يقول له "روح مثل برا مصر" مما يعني إتقانه للشخصية الإسبانية التي قدمها ضمن أحداث العمل ولكنه يؤكد لهم أنه لا يمكن أن يترك مصر وجمهوره المصري الذي له الفضل عليه بعد الله عز وجل، وأنه قدم تجربة بالسينما العالمية من قبل ولكنه يعود ثانيًا لبلده مصر ولا يمكن أن يتركها.

أما عن ترشيحه لدور القناص الدولي يقول ماجد المصري أن الترشيح جاء من قبل تامر حسني والمنتج وليد منصور، والذي لم يبخل على العمل تماما ليخرج بهذه الصورة المشرفة للسينما المصرية.

ويضيف "المصري" أن تحضيره للشخصية أستغرق وقت طويل خاصة أن تدريبه على اللهجة الإسبانية من قبل إحدى خبيرات اللغة الإسبانية أستغرق فترة ليست قصيرة؛ فهي المرة الأولى التي يمثل بها بالإسباني، وكان لابد أن يتقن النطق بالطريقة السليمة للحوار باللغة الإسبانية والتي كانت تمثل معظم مشاهده بالفيلم بهذه اللغة فيما عدا مشهدين أو ثلاثة تقريبًا.

مؤكدًا أن الفيلم به أكثر من مشهد صعب ولكنه يرى أن مشهد مطاردة المول وهو مشهد النهاية بالعمل هو المشهد الأكثر خطورة ضمن أحداث الفيلم خاصة أنه لم يستعن بدوبلير في هذا المشهد، ويقول أنه وتامر حسني الذي يشاركه بالمشهد نطقوا بالشهادة قبل بدء تصويره ولكن الحمد لله مرت بخير دون حدوث إصابات.

ونفي "المصري" أن يكون شعر بالقلق تجاه الدور لتركيبة الشخصية، وأكد انه لديه معايير لاختيار أدواره التي يقوم بتجسيدها بأعماله الفنية وهى أن تكون الشخصية لم يجسدها من قبل ولديها مساحة واضحة ضمن أحداث العمل فهو لا يهتم ببطولة مطلقة أو لا بقدر اهتمامه بالدور الذي يجسده.

ويقول أيضا عن كواليس الفيلم التي جمعته ببطلي "البدلة" تامر حسني وأكرم حسني إنها كانت كواليس مليئة بالضحك والمواقف الكوميدية بينهما حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية وإخوة منذ بدايتهما الفنية.

ورفض الحديث عن صراع الإيرادات مؤكدًا أنه ممثل لا ينشغل سوى بدوره وهذه المسألة تخص الجهة المنتجة وليس الفنان.

من ناحية أخرى بدء ماجد المصري تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسله الدرامي الجديد "بحر" وهو أول عمل درامي له بمجال البطولة المطلقة من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، ويقول عن هذه التجربة أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية والمسلسل سيكون مفاجأة للجمهور ومن المقرر عرضه خارج الموسم الدرامي الرمضاني والذي يعتبره ماجد المصري "موسم درامي هام" لأن الأعمال تأخذ حقها بالعرض بعيدا عن ازدحام الموسم الرمضاني.

ونفي ماجد المصري انه بعد انضمامه لنجوم البطولة المطلقة أن يرفض الأعمال التي تنتمي للبطولات الجماعية فهو لا يشغل باله سوى بالدور الجيد والعمل الفني الهادف الذي يقدم رسالة هامة لجمهوره.