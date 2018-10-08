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الإنتاج الحربي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بثنائية في شباك "اتحاد الشرطة"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:09 م
الإنتاج الحربي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بثنائية في شباك اتحاد الشرطة
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الفجر الرياضي
 

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، وذلك عقب فوزه اليوم على اتحاد الشرطة بهدفين دون رد في دور الـ 32 للبطولة والتى أقيمت بينهما فى استاد السلام.

 

سجل هدفي الإنتاج كل من: محمد رجب ومحمد مجدي فى الدقيقتين الـ 29 و52 على الترتيب.

 

 

ومن المقرر أن يواجه الإنتاج في دور الـ 16، الفائز من لقاء الزمالك ومنية سمنود.

المزيد عن: كورة رياضة الزمالك ومنية سمنود الانتاج الحربي
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