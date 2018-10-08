بعد ضجة "نانسي عجرم".. حسن الرداد مع وفاء الكيلاني في "تخاريف"

بعد ضجة "نانسى عجرم".. حسن الرداد مع وفاء الكيلاني في "تخاريف"

يحل النجم حسن الرداد، يوم الاثنين المقبل ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني من خلال برنامج "تخاريف"، الذي تقدمه على قناة mbc، حيث يتحدث عن أعماله السينمائية والتليفزيونية ، وأيضاً عن زواجه من الفنانة إيمي سمير غانم، وتشهد الحلقة العديد من المفاجآت .

وكانت حلقة النجمة نانسي عجرم التي عرضت أمس قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي ، خاصة أن نانسي نجمة قليلة الظهور في البرامج التليفزيونية ، وكانت صريحة للغاية في ردودها علي أسئلة وفاء الكيلاني بعد أن حدثت كيميا بينهما .

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج .

يذكر أن برنامج "تخاريف" للإعلامية وفاء الكيلاني قد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته الأولى بسبب اختلاف الفكرة والمضمون عن كافة البرامج الحوارية التي تقدم على الشاشات العربية ؛ وقد تم عرض أربع حلقات من البرنامج حتى الآن ضيوفها هم وائل كفوري ؛ و النجم إياد نصار وحلقة الطفلين "محمود ويوسف" ، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج ؛ و حلقة الفنانة السورية الكبيرة منى وحلقة مبروك عطية، والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنباوي .