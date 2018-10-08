الطيران المدني الكويتي يعلن عن زيادة تشغيل (تي 4) الاربعاء المقبل

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن زيادة التشغيل من مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي ليشمل جميع المحطات في الدول العربية اعتباراً من الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.





وطبقاً للحساب الرسمي للإدارة على "تويتر"، قال رئيس لجنة التشغيل صالح الفداغي، بأن الخطوط الجوية الكويتية سوف تُشغل من المبنى رحلات بحدود 42 رحلة يومياً.





يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت يوم الأحد الماضي، شاركت في اجتماع اللجنة القانونية في دورتها الـ 37 التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مدينة مونتريال.





وأعلنت الإدارة نهاية الأسبوع الماضي، عن ترسية المزايدة الخاصة بأعمال البنوك والصيرفة بمبنى الركاب (تي 4) بمطار الكويت الدولي حيث تم توقيع العقد مع بنك وربة بقيمة مليون دينار لمدة 5 سنوات.





كما أعلنت الإدارة نهاية الأسبوع الماضي أيضاً، عن ترسية مزايدة أخرى على بنك الكويت الوطني بقيمة 1.23 مليون دينار، خاصة بمبنى الركاب (تي 4)، ولمدة 5 سنوات كذلك.