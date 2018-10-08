اورنچ مصر تحصل علي جائزة الإبتكار من "Telecoms World" وتطرح خدمات "Orange TV"

حصلت شركة اورنچ مؤخراً بجائزة "VOD Innovation Award 2018" عن خدمتها "Orange TV" وذلك خلال حفل جوائز قمة Telecoms World الذي أقيم للعام الثاني عشر في منطقة الشرق الأوسط.





وتمنح جائزة الابتكار تقديراً لجهود المشغل الذي يستثمر نحو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وجديدة للعملاء، ويشرف على تلك جوائز هيئة تحكيم متخصصة في قطاع الاتصالات.





وبهذه المناسبة ، أعلنت اورنچ عن تقديمها لخدمة Orange TV لعملاءها مقابل اشتراك ثابت مما يسمح لهم الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المحلي والعالمي للمسلسلات التلفزيونية أو الافلام المفضلة على هواتفهم الذكية والشاشات الكبيرة والعديد من الأجهزة الذكية. بالإضافة إلى ذلك تقدم الخدمة محتوى خاص بالأطفال مع إضافة العديد من المحتوى مستقبلاً إرضاءً لعملائها وذلك سعياً من الشركة لتنفيذ استراتيجيتها التي تتبعها منذ البداية وهي ان تكون مع عملائها في كل ما يهمهم.





وأعرب الاستاذ باسم يوسف مدير قطاع تسويق الخدمات المضافة والشراكة الاستراتيجية بشركه اورنچ مصر عن سعادته قائلاً " هدفنا أن تكون منصة "Orange TV" المنصة رقم ١ في مصر من حيث تقديم محتوي يرقي الي إرضاء عملائنا بتقنيات حديثه تقدمها شركه "Good News 4 Me" لأول مره حصرياً في قطاع الاتصالات".





يكمن لعملاء اورنچ مصر الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة للخدمة بالدخول علي الرابط التالي: tv.orange.eg.