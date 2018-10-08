غدا.. أبطال فيلم "يوم الدين" ضيوف "إينرجي"

يحل راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، أبطال فيلم "يوم الدين" وأبو بكر شوقي، مخرج العمل، ضيوفًا على الإذاعية فرح شيمي، وذلك خلال حلقة الغد الثلاثاء، من برنامج "مزازيكا"، عبر إذاعة "إينرجي 92.1"، في تمام الساعة السابعة مساءً.





ويتحدث أبطال الفيلم، في أول حوارٍ إذاعي لهم، عن كواليس تصوير "يوم الدين"، والأسباب التي دفعتهم لخوض التجربة، والتعامل مع حالة النجاح التي حققها الفيلم منذ عرضه، كما يتحدثون عن بعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفيلم ومرض "الجذام".