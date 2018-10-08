ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدا.. أبطال فيلم "يوم الدين" ضيوف "إينرجي"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:58 م
غدا.. أبطال فيلم يوم الدين ضيوف إينرجي
طباعة
الفجر الفني
 
يحل راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، أبطال فيلم "يوم الدين" وأبو بكر شوقي، مخرج العمل، ضيوفًا على الإذاعية فرح شيمي، وذلك خلال حلقة الغد الثلاثاء، من برنامج "مزازيكا"، عبر إذاعة "إينرجي 92.1"، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتحدث أبطال الفيلم، في أول حوارٍ إذاعي لهم، عن كواليس تصوير "يوم الدين"، والأسباب التي دفعتهم لخوض التجربة، والتعامل مع حالة النجاح التي حققها الفيلم منذ عرضه، كما يتحدثون عن بعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفيلم ومرض "الجذام".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
-
x
15:00
-
المنصورة
الانتاج الحربي
-
x
15:00
-
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
-
x
18:00
-
غزل المحلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 5:40:00 PM