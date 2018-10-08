نادية لطفي توجه الشكر لـ"الإسكندرية السينمائي"

حرصت الفنانة نادية لطفي، على توجيه الشكر إلى إدارة مهرجان "الإسكندرية السينمائي"، في دروته الرابعة والثلاثين، والتي تحمل هذه الدورة اسمها.





وكتبت "لطفي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين،: "حبايبي ونور عيني وأولادي وأصدقائي وعمري وبناتي.. تحياتي ودعواتي لكم ولكل الأحبة مع امتناني وتقديري لما أضافتموه لي من حب واحتضان مع كل الإعزاز والحب لكم يا جمهوري العظيم"، موجهة الشكر إلى أمير أباظة رئيس المهرجان.





وكانت نادية لطفي، قد تغيبت عن تكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الـ34 للمهرجان، الأسبوع الماضي، حيث تسلمت حفيدتها سلمى البشاري درع التكريم.