سموحة يصدم الزمالك: "حسام حسن ليس للبيع"

أبدت إدارة نادي سموحة عدم موافقتها على تواصل نظيرتها في الزمالك مع المهاجم حسام حسن من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وأخبرت إدارة سموحة لاعبها بأهمية التركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري.





وأوضح علي ماهر، المدير الفني لسموحة، أنه لا يعرف شيئًا عن مفاوضات الزمالك معه، لكنه من العناصر الأساسية وأنه ليس للبيع لأي لنادٍ في مصر.





جدير بالذكر فأن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن قيمة حسام حسن لأي جهة ترغب في الحصول على خدماته وأنه لا يقل عن 10 ملايين دولار.



