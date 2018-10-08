بث مباشر مباراة المقاولون وغزل المحلة | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي المقاولون العرب مع غزل المحلة في السادسة مساء اليوم في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

معلومات عن المباراة:

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم بحثا عن تحقيق انتصار للخروج من الحالة الصعبة التي يعيشها الفريق حيث يحتل الذئاب المركز قبل الأخير ببطولة الدوري برصيد 7 نقاط حققها من 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5.

بينما نجح غزل المحلة في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف في دور الـ64 للبطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة المقاولون وغزل المحلة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.