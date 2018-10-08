نائب رئيس الإسماعيلي يستقبل أحمد شوبير

استقبل المهندس خالد فرو نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى الاعلامى أحمد شوبير المرشح للانتخابات التكميلية باتحاد الكرة.

جاء ذلك ، على هامش زيارته صباح اليوم لمحافظة الإسماعيلية ضمن جولته الانتخابية.

وخلال الزيارة ، أشاد شوبير بالطفرة التى حققها مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وعلى رأسها حل الأزمات المالية التى واجهت الفريق بالفيفا بجانب التصالح مع شكاوى اللاعبين والمدربين السابقين المحليين والأجانب ، فضلا عن العودة للمشاركة بالبطولات العربية والأفريقية بعد غياب طويل.

وأكد شوبير على ضرورة دعم الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية ، من أجل اعادتها لمكانتها المعتادة فى ظل حجم الجماهيرية الكبيرة التى يتمتعوا بها.

شهدت الزيارة حضور كلاً من أسامة سيد أحمد من مركز شباب أبو شحاتة ومحمد العشرى وسليم صالح سليم من مركز شباب التل الكبير ومحمد طلبة ممثل مركز شباب القنطرة.