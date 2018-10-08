ضبط مسئول مطبعة يقلد علامات تجارية ومطبوعات خاصة بالسلام

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع بمنطقة السلام أول، القبض على "تامر م. م" 38 سنة، المسئول عن مطبعة، ومقيم في العريش، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.





ومن خلال تفتيش المطبعة تم العثور بداخلها على 2 زنكه مدون عليهما (بريتو، إنتاج الوفاق السعودي لصالح شركة لمار فارم، ميكي فيتال شراب تصنيع ليماكو لصالح هيومار فارم)، 2 زنكة مدون عليهما (إيتاكولاته شيكولاته غنية بالكالسيوم والماغنيسيوم، لصالح ليفردج ميديكال)، 2 زنكة مدون عليها (جيلينك مطهر تصنيع نيكيم للكيمائيات الخاصة لصالح شركة سيفتي)، 2 زنكة مدون عليهما (بيلا 1 أناناس مكمل غذائي مدعم بفيتامين سي)، 2 زنكة مدون عليهما (يحرق الدهون ويسد الشهية بنكهة الأناناس).

كما تم ضبط 2 زنكة مدون عليهما (ROVA - BELLA)، زنكة مدون عليها (بليتوفا تصنيع مصنع الحلو للعطور ومستحضرات التجميل لصالح شركة كاردينال فارم)، كمية من المطبوعات مدون عليها (ميكي فيتال شراب ـمكمل غذائي تصنيع ليماكو لصالح هيومار فارم)، كمية من المطبوعات مدون عليها (فلودون كريم مساج تصنيع نيكيم للكيميائيات الخاصة مصر الوكيل الحصري ريفيرا فارم)، كمية من المطبوعات مدون عليها (ميكي فيتال شراب مكمل غذائي تصنيع ليماكو لصالح شركة هيومار فارم)، كمية من علب الكرتون مدون عليها ( STREP - COOL تعبئة وتغليف أم باك لصالح بيور ميد)، كمية من الاستيكرات مطبوع عليها (اليت كال شراب تصنيع الشروق لصالح فارما سيتا وابيتوفيت إنتاج شركة GFPI لصالح شركة راد فارم ومورا فيتال مكمل غذائي، سانسو بلكس شراب مكمل غذائي تصنيع الشروق لصالح سانسوميد)، كمية من الاستيكرات مدون عليها GELENK تصنيع نيكيتم للكيميائيات الخاصة لصالح شركة سيفتي).

وبمواجهته اعترف بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.