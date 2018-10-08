السوق المالية السعودية تفتح باب الحصول على تصريح التقنية المالية يوم 15 ديسمبر المقبل





أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، فتح باب التقدم لاستقبال الدفعة الثانية من طلبات الحصول على تصريح التقنية المالية، وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2018.





وقالت الهيئة في بيان على "تداول" إن تجربة التقنية المالية تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة.





وأضافت الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز وابتكار وتطوير التقنية في السوق المالية، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للمشاركين في السوق المالية لممارسة أعمالهم بكفاءة عالية في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية في السوق المالية بالمملكة.





وتابعت: إلى جانب إيجاد وسائل تمويل جديدة للمستثمرين، والمبنية على استراتيجية الهيئة في تسهيل التمويل التي تعمل تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.





ولفتت هيئة السوق، إلى أنها تستهدف حصول كافة المهتمين بالتكنولوجيا المالية ورواد الأعمال على التصريح، على أن تكون منتجاتهم تعزز الابتكار في التقنية المالية وتحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.





وأعلنت الهيئة، عن مبادرة مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2017، وفتحت باب استقبال الدفعة الأولى من طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية في شهر فبراير من هذا العام.





واستلمت الهيئة، مجموعة من الطلبات، وأصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على إصدار أول تصريحين لتجربة التقنية المالية لتقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية، بتاريخ 10 يوليو 2018.







