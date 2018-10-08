22.2 مليون طن إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر





قالت الهيئة العامة للموانئ، إن إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر 2018م، بلغ 22.29 مليون طن، بزيادة بلغت 2.18%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.





وكشف المؤشر الإحصائي الصادر عن "موانئ"، اليوم الاثنين، أن أعداد الحاويات المناولة بلغ 515 ألف حاوية.





وبلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، 1.06 ألف سفينة، وبلغ عدد الركاب 117 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 48 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 309 ألف رأس من الماشية.









وقالت "موانئ"، إنها تسعى لتطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة



