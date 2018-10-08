مباشر – السعودية| أمير منطقة الرياض يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:22 مالفجر السعودي
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.
المصدر:- صحيفة مباشر
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