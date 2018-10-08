اليوم.. ريم أشرف ضيفة "بتوقيت القاهرة" على النيل الدولية

تحل البطلة "ريم أشرف"، 14 عاما، صاحبة أطول غطسة بالعالم، ضيفة ببرنامج بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين على قناة النيل الدولية عقب أهم أنباء الرابعة عصرا، ببرنامج "بتوقيت القاهرة".





ومن المقرر أن تكشف "ريم" عن كواليس 55 ساعة تحت مياه البحر الأحمر في شرم الشيخ، وتمكنت بعدها من تحقيق رقم قياسي جديد يضاف إلى الأرقام القياسية المصرية بموسوعة جينيس.





بتوقيت القاهرة، إعداد سها عنان، رئيس التحرير داليا عبد الجواد، تقديم أمل مختار، وبروديوسر منال عبد الكريم، ومن إخراج شيرين عراقي.