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الجمعة.. تغطية خاصة على الراديو 9090 لتوزيع جوائز "السينما العربية"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:19 م
الجمعة.. تغطية خاصة على الراديو 9090 لتوزيع جوائز السينما العربية
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الفجر الفني
 
يقدم الراديو 9090 تغطية خاصة لحفل توزيع جوائز "السينما العربية" المقرر إقامته الجمعة المقبل بحضور كبار صناع السينما والفنانين فى الوطن العربي تحت رعاية الراديو 9090 .

الذى يقدم لقاءات حصرية مع أبرز وأهم نجوم السينما العربية من حضور المهرجان.

من المقرر ان يقدم المهرجان 25 جائزة فى مختلف فنون صناعة السينما ،وستقدم الجوائز لأول مرة على طريقة تقديم جوائز الأوسكار حيث يتم الإعلان عن المرشحين قبل الحفل بينما يتم الإعلان عن الفائزين فى الحفل نفسه.
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