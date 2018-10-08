غدا.. نجوم الرياضة مع رزان ومُهيب في برنامج "اللعيب" عبر MBC مصر

في إطلالة رياضية مميزة وغير تقليدية، ينطلق بداية من "غداً" برنامج "اللعيب" الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي على "MBC مصر" يومياً من الثلاثاء للجمعة في تمام الحادية عشر مساءً.





يغوص برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في الكثير من كواليس الرياضة ونجومها، ويتابع أخبارهم و حياتهم وأحلامهم وآمالهم وتوقعاتهم للمباريات، ويُعلق البرنامج يومياً بصورة مُختلفة على جوانب القضايا الرياضية التي تشغل المُشاهد المصري والعربي، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته اليومية نُخبه من الرياضيين والنُقاد والمسؤولين.





يُعرض برنامج "اللعيب" يومياً من الثلاثاء للجمعة على قناة"MBC مصر" الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 الساعة 11:00 مساءً.