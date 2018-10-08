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محافظ الشرقية يلبي دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير ويقوم بزيارة منزله بفاقوس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:16 م
محافظ الشرقية يلبي دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير ويقوم بزيارة منزله بفاقوس
جانب من الزيارة
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتلبية دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير يونس بزيارة منزله بمركز ومدينة فاقوس .
وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لقرية الديدامون تصادف وجود والد الشهيد ليقوم بمصافحة المحافظ ودعوته لزيارة منزل الشهيد فلم يتردد المحافظ للحظة واحدة وقال سألبي الدعوة وشرف لي أن أذهب لبيت الشهيد.

أكد المحافظ اعتزازه وتقديره للدور البطولي الذي قام به شهداء الوطن في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والتضحية بأرواحهم فداءاً للوطن الغالي مصر وقال أشعر بالفخر والعزة لوجودي وسط أسرة الشهيد.

ومن جانبه أكد والد الشهيد أنه فخور بما قدمه أبنه الشهيد خلال فترة أداء عمله بجهاز الشرطة ودفاعه باستماتة عن كمين الصفا بالعريش والذي تعرض لهجوم إرهابي بالـ"ار بى جى" وقذائف الهاون .

رافق المحافظ في الزيارة الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والنائبة نوسيلة أبو العمر عضو مجلس النواب والنائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب والأستاذ وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة فاقوس.

محافظ الشرقية يلبي دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير ويقوم بزيارة منزله بفاقوس
محافظ الشرقية يلبي دعوة والد الشهيد النقيب محمود منير ويقوم بزيارة منزله بفاقوس
المزيد عن: والد الشهيد النقيب محمود منير قرية الديدامون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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