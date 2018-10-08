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وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة في حادث سير

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:16 م
وفاة الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة في حادث سير
صورة أرشيفية
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زينب عطا
 
توفي محمد بن رافعة، في حادث سير بمدينة حائل، حسبما ذكر شقيقه عبدالخالق.

ونعى متابعون الشاب محمد بن رافعة المعروف بأخلاقه الرفيعة وأعماله المميزة، حيث يعمل محمد بن رافعة كاتبًا وملحنًا وممثلًا، وله الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى بعض الدعاة والمشاهير الفنان الشاب محمد بن رافعة وبينهم الشيخ الداعية عائض القرني الذي قال: "اللهم اغفر له، وأسكنه فسيح جنّاتك، وارحمه رحمة واسعة، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ومن جانبه، أكد الطبيب عادل رضوان نبأ وفاة محمد بن رافعة في حادث مروري وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون صدمة الخبر صاعقة.. انتقل إلى رحمة الله أخونا محمد بن رافعة في حادث مروري في حائل، الله يصبر أهله ويجبر كسر قلوبهم”.

ونشر البعض صورة من سناب محمد بن رافعة الأخيرة أمس الأحد، معلقين عليها بالقول: يا سبحان الله هذه سنابته اليوم فعلًا اليوم بدأ يومه، الله يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك ويصبر أهلك

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