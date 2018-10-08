مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين لتناولهم شاي به "سم فئران" في كفر الشيخ









لقيت ربة منزل بإحدى قرى دسوق فى كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء،، مصرعها إثر تناولها كوب شاى مخلوطًا بسم الفأر بطريق الخطأ، كما أصيبت ابنتها وأثنين آخرين من عمال البناء كانوا يقومون ببناء منزلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.









تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير امن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تقيه بلاغًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، حيث أبلغ الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، بوصول "ع.ع.ج"، 65 عامًا فى حالة خطرة ولفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها المستشفى، كما وصل كل من ابنتها "ر.ع.ط"، و" ا.ا.ا"، و"م.ع.ا" 40 سنه عاملان بناء، وتبين أن الثلاثة مصابين بحالة تسمم شديدة، وتم إيداع جثة المتوفاة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحويل الثلاثة مصابين لمركز السموم بالإسكندرية.





وكشفت التحريات الأولية، بأن العاملين المصابين كانا يقومان بأعمال البناء بمنزل المتوفاة بإحدى قرى مركز دسوق وكانت مسنة ونظرها ضعيف وإثناء قيامها بإعداد الشاى لهم، كان بجوار علبة الشاى سم فأر فاختلط بالشاى دون أن تشعر نظرًا لضعف نظرها وقدمت الشاى لهم وابنتها وشربت معهم أيضا فأصيبوا جميعا بالتسمم بينما لفظت أنفاسها لعدم تحملها شدة سم الفار لكبر سنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



