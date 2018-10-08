في شهر التوعية العالمية بسرطان الثدي.. 6 فنانات انتصرن على المرض

تزامنًا مع شهر أكتوبر الجاري للتوعية بسرطان الثدي، الذي اهتمت به منظمة الصحة العالمية في شتى بلدان العالم كافة؛ ليساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلًا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.



ترصد"الفجر"، أبرز الفنانات التي أصبن بهذا المرض، الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في العالم، فحوالي سيدة واحدة من كل 8 سيدات تصاب بسرطان الثدي حول العالم، إلا أن حوالي 38% من حالات الإصابة بسرطان الثدي يمكن الوقاية منها إذا ما تم اتباع طرق الوقاية اللازمة التي ينصح بها الأطباء، والتي غالبًا ما تكون متعلقة بأسلوب الحياة.



ويتكون سرطان الثدي حين تبدأ بعض خلايا الصدر في النمو بطريقة غير طبيعية وتتكاثر بسرعة ثم تتراكم مكونة كتلة كالورم، ومن ثم يأخذ السرطان في الانتشار في الجسم.



إليسا

ومن بين هذه الفنانات، النجمة اللبنانية إليسا التي كشفت عن إصابتها بمرض السرطان خلال كليب أغنيتها الجديدة "إلي كل اللي بيحبوني".

وطلبت إليسا، من المخرجة إنجي الجمال، أن تدور فكرة الكليب حول أزمتها الحقيقية التي تعرضت لها في الأشهر الماضية، من صعوبات المرض الذي بسبب مضاعفاته أغشى عليها في حفلها بدبي منذ أشهر.



هالة فؤاد

هالة فؤاد، زوجة العبقري أحمد زكي، والتي عانت من المرض ففي أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني حيث اصيبت بجلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، علمت هالة حينها أن الحياة قصيرة وأن الموت قريب فقررت أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية ولعبادة الله، بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء مكوثها في المستشفى، فجعت كذلك في أيامها الأخيرة بوفاة والدها المخرج أحمد فؤاد دخلت في غيبوبة متقطعة في أيامها الأخيرة ونشرت الصحف المصرية خبر وفاتها مرتين إلا أنه كان يتم تكذيب هذه الأخبار مع الإعلان بأن حالتها حرجة جداً. بعد أن عرف مرض سرطان الثدي طريقه للفنانة الجميلة في أواخر الثمانينيات، وخاصة بعد الولادة الثانية، وحاولت هالة التخلص منه برحلات العلاج في باريس ولندن، وبالفعل نجحت في تحجيم آثارة بشكل واضح، قبل أن يعاودها المرض مجددًا، ويهزمها في 10 مايو عام 1993 لترحل عن عالمنا وهي في الــ 34 من عمرها بسبب سرطان الثدي.



شادية

كذلك، أصيبت شادية بسرطان الثدي قبل اعتزالها الفن، فسافرت لإجراء عملية جراحية من دون نتيجة إيجابية، لذلك، استأصلت ثديها، فتمت السيطرة عليه، وبعد شفائها، تبرعت بمنزلها ليكون مركز أبحاث للأمراض السرطانية، وقرّرت اعتزال الفن والاختفاء تمامًا عن الأضواء حتى رحيلها.



نادية الكيلاني

لا يتذكر الجمهور شكلها لو ذكر اسمها، إلا حين يرى صورتها ليقول نعم أتذكر هذه الممثلة فقد شاهدتها في العديد من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية، إنها نادية الكيلاني التي ولدت فى 18 يونيو 1946، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1968 عملت بداية حياتها فى المسرح القومى ورحلت فى 5 أغسطس 1986، بسبب مرض سرطان الثدي وهي في الــ 38 من عمرها.



مديحة يسري

الممثلة المصرية الجميلة مديحة كامل، أصيبت بمرض سرطان الثدي ولم تخبر أحداً على الإطلاق، فهذه الفنانة القوية الرائعة دخلت كل معارك حياتها وحدها، وأصرت أن تحقق ما تريده بصلابتها وإيمانها الدائم أن الآتي أفضل، وبالفعل شفيت في النهاية.



نورا رحال

كما استأصلت الممثلة والمغنية السورية نورا رحال ثديها بعد إصابتها بالسرطان. وتلقت العلاج في فرنسا، ما اضطرها للابتعاد عن الساحة الفنية.

كذلك، وصفت الممثلة الفلسطينية ريم البنا إصابتها بالسرطان بالمعركة، قائلة: "السرطان احتلّ جسمي، كما احتلّت إسرائيل فلسطين"، واستطاعت التغلب على المرض والعودة مجدداً إلى الفن.







