بدء اجتماع "الأعلى للإعلام" مع وزير التعليم وشخصيات إعلامية (صور)

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، و26 شخصية صحفية وإعلامية، وبعض قيادات الدولة، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.





وقد شملت قائمة الحضور كل من:_





كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد اللطيف المناوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة ten، والإعلامي وائل الإبراشي، والكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والكاتب الصحفي مصطفي الفقي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، وإسلام عفيفي رئيس تحرير أخبار النجوم، والإعلامي سيد علي.





كما يشارك في المؤتمر محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن نائبًا عن محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والإعلامي معتز الدمرداش، والدكتورة رشا علام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي سبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مصراوي، والإعلامي أحمد موسى.



