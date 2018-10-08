محافظ الشرقية يتفقد مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تفقد مدارس فاطمة الزهراء الخاصة بالديدامون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية؛ للاطمئنان على سير وانتظام اليوم الدراسي والتأكد من تواجد هيئة التدريس بالمدرسة وقيامهم بالأعمال المكلفين بها اتجاه التلاميذ .









تجول المحافظ داخل حجرات المدرسة، مطالباً بضرورة أن يشارك الطالب في العملية التعليمية من خلال تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدرسة وحث التلاميذ على التزود بالعلم والمعرفة ومذاكره دروسهم أولاً بأول لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة .





التقط المحافظ صوراً تذكارية مع أطفال الروضة وأدار حديثاً أبوياً معهم لتشجيعهم على الانتظام في الذهاب للمدرسة والاستفادة من الحصص المدرسية .





رافق المحافظ في الزيارة الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والنائبة نوسيلة أبو العمر عضو مجلس النواب والنائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب والأستاذ وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة فاقوس .



