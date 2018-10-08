تراجع أسعار الذهب بالسوق الكويتي









تراجعت أسعار بيع الذهب في السوق الكويتي اليوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس.





وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت الكويت، بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 في الكويت 11.68 دينار لكل جرام، مقابل 11.75 دينار في جلسة أمس الأحد.





وسجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 10.22 دينار للجرام، علماً بأن كان يبلغ أمس نحو 10.29 دينار.





وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب دون مستوى الـ1200 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 08:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.78% ليصل إلى 1194.22 دولار للأوقية.









وسجل سعر بيع الذهب تسليم ديسمبر المقبل نحو 1197.70 دولار للأوقية، بهبوط 0.66%.



