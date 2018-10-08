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ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتي بالتعاملات المبكرة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:48 م
ارتفاع جماعي للمؤشرات الكويتي بالتعاملات المبكرة
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نيفين سمير
 

ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر العام 0.09%، وارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.05% و0.17% على الترتيب.

وتصدر قطاع المواد الأساسية الارتفاعات في تمام الساعة 9:15 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 0.86%، فيما تصدر العقارات التراجعات بنحو 0.26%.

وجاء سهم "كامكو" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.23%، بينما تصدر سهم "استثمارات" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 3.6%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 3.41 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 287 صفقة، حققت سيولة بقيمة 710.22 ألف دينار.

وحقق سهم "سفن" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 187.6 ألف دينار مرتفعاً بنحو 1.5%، فيما تصدر سهم "المدينة" أنشط الكميات بحجم تداول بلغ 764.7 ألف سهم مستقراً عند سعر 26 فلساً.


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