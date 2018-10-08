اللون الأحمر يسيطر على المؤشر السعودي بمستهل التعاملات





جاء سوق الأسهم السعودية "تداول" باللون الأحمر في مستهل جلسة اليوم الاثنين، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة، وعاد السوق الموازي "نمو" للمكاسب، بعد تراجعات قوية بالجلسة السابقة.





وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.36% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، فاقدا نحو 28 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,865.57 نقطة.





وفي المقابل، صعد مؤشر السوق الموازي بنسبة 0.21%، في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت 5.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 2,474.27 نقطة.





وبلغت كمية التداول، بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 16.16مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 375.65 مليون ريال من خلال 14.26 ألف صفقة.





وعلى مستوى أداء القطاعات، تراجع 12 قطاعا بصدارة "إنتاج الأغذية"، الذي هبط 1.01%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.77%، وحل قطاع المواد الأساسية بالمركز الثالث بتراجع 0.75%، وهبط البنوك 0.18%.





وجاءت بقية القطاعات على ارتفاع، بصدارة السلع طويلة الأجل، الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.69%، وجاء قطاع الاتصالات باللون الأخضر بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.02%.





وفيما يخص أداء الأسهم، فقد تصدر "نادك" خسائر السوق الرسمي، بتراجع نسبته 2.56%، وجاء سهم "العبداللطيف" في صدارة المكاسب، بارتفاع نسبته 3.06%.





وجاء ارتفاع "الموازي"، في ظل صعود "باعظيم" و"العمران" بنسبة 1.57% و1.54%، على التوالي، ولم يشهد السوق أية تراجعات في هذه الأثناء.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي، قد شهد تراجعا ملحوظا بنهاية جلسة أمس الأحد، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى خسائره في 13 جلسة، وهبط السوق الموازي "نمو"، لأدنى مستوياته على الإطلاق.



