الليلة.. عمرو عبد الحميد يرصد دور "التضامن" في الرقابة على "الحضانات"

يفتح الإعلامي عمرو عبد الحميد، ملف الرقابة على مناهج التعليم داخل رياض الأطفال، وذلك خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض عبر قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويكشف "عبد الحميد" أسباب عدم خضوع مناهج التعليم داخل رياض الأطفال لرقابة الدولة متسائلا عن دور وزارة التضامن في الرقابة على "الحضانات"، وما هي مستويات الرعاية داخلها.

وفي فقرة "بنقرب"، يرصد مُقدم "رأي عام" مع ضيوفه، كيفية حل معادلة الرزق والسعي، ولماذا نعتبر الرزق هو مال فقط، وهل السعي مطلوب أم مُقدر من السماء؟.

برنامج "رأي عام" يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة "TeN" على الهواء مباشرة.